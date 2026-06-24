Kendi yayın platformunda değerlendirmelerde bulunan Altaylı, Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın sorumluluğunun futbolculara yüklenemeyeceğini belirterek, eleştirilerin federasyon yönetimine yönelmesi gerektiğini savundu. TFF yönetiminin başarısızlığın ardından öz eleştiri yapmak yerine kamuoyuna karşı sert bir dil kullandığını ifade eden Altaylı, Başkan Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

Hacıosmanoğlu’nun kamuoyuna yönelik söylemlerine de değinen Altaylı, tehdit olarak yorumladığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu üslubun Türk futboluna zarar verdiğini söyledi. Altaylı, federasyon yönetiminin eleştiriler karşısında daha yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Milli takımda yaşanan sorunların saha içinden çok yönetimsel boyut taşıdığını savunan Altaylı, genç futbolcuların hedef haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti. Deneyimli gazeteci, başarısızlığın faturasının sahadaki oyunculara değil, karar verici konumdaki yöneticilere kesilmesi gerektiğini belirterek federasyon yönetimini istifaya davet eden görüşlere destek verdi.

Dünya Kupası’na erken veda edilmesinin ardından Türk futbolunda yaşanan tartışmaların önümüzdeki günlerde de gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam etmesi bekleniyor.