Hâlihazırda ACI EUROPE Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Bilgen’in yürütme kademesine yükselmesi, İGA İstanbul Havalimanı’nın sivil havacılıkta artan ağırlığının uluslararası bir tescili oldu.

Bu üyelikle birlikte İGA İstanbul Havalimanı; sürdürülebilirlik standartlarının belirlenmesi, yolcu deneyimi politikalarının oluşturulması ve havacılığı etkileyen düzenleyici kararlar gibi kritik süreçlerde Avrupa düzeyinde doğrudan söz sahibi olacak. 46 ülkede 500’den fazla havalimanını temsil eden ACI Europe’un Yürütme Komitesi, organizasyonun stratejik gündemini belirleyen ve Avrupa havacılık politikalarını doğrudan şekillendiren en üst karar alma organlarından biri.

Komite; Selahattin Bilgen’in yanı sıra ACI Europe Başkanı Dr. Stefan Schulte (Fraport CEO’su), Başkan Yardımcısı Aletta von Massenbach (Flughafen Berlin Brandenburg CEO & CFO), Başkan Yardımcısı Thomas Woldbye (London Heathrow CEO), Hazinedar Javier Marín (AENA İcra Başkan Yardımcısı) ve Geçmiş Dönem Başkanı Armando Brunini (SEA Milano CEO’su) gibi etkili isimlerden oluşuyor.

ACI Europe Yürütme Komitesi’ne Türkiye’den seçilen ilk üye olan Selahattin Bilgen, Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI Europe ve ACI World Yönetim Kurulu üyelik görevlerini de sürdürüyor.

ACI Europe ve Yürütme Komitesi Hakkında

ACI Europe, havalimanı işletmeciliği, güvenlik, sürdürülebilirlik, yolcu deneyimi ve havacılık politikaları başta olmak üzere pek çok kritik alanda Avrupa Birliği kurumları, hükûmetler ve uluslararası havacılık otoriteleriyle doğrudan diyalog yürütüyor. Yürütme Komitesi ise ACI Europe bünyesinde stratejik kararların alındığı ve organizasyonun politika gündemini şekillendiren en üst düzey yönetim organı. Komite üyeliği, Avrupa havacılık sektörünün en prestijli pozisyonlarından biri olarak kabul edilmekte olup; üyeler kıtanın havacılık politikalarını, düzenleyici çerçevelerini ve sektörün geleceğini doğrudan etkileme kapasitesine sahip oluyor.