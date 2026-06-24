Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan katıldı. Yapılan açıklamada, Amara Diouf'un gelişiminin kulüp tarafından özel olarak hazırlanacak bir program doğrultusunda yakından takip edileceği belirtildi.

Fenerbahçe, genç oyuncuyu kısa vadeli hedeflerin ötesinde değerlendirerek uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğünü vurguladı. Açıklamada, Diouf'un bireysel gelişimine odaklanılacağı ve sürdürülebilir bir planlama çerçevesinde geleceğin önemli futbolcularından biri haline gelmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Afrika futbolunun en parlak genç isimleri arasında gösterilen Amara Diouf'un, sarı-lacivertli formayla göstereceği performans şimdiden merak konusu olurken, Fenerbahçe yönetimi genç oyuncuya başarılı ve sağlıklı bir kariyer temennisinde bulundu.