Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e geldi.

Ümraniye'de minik kramponlar, Zafer Kupası için ter döktü
Ümraniye'de minik kramponlar, Zafer Kupası için ter döktü
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 binin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.