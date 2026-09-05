Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 7. düzenlenen Minik Kramponlar Futbol Turnuvası Zafer Kupası, 18 takım ve 288 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada 18 takım, dört grupta toplam 40 müsabakada mücadele etti. Minik sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olan organizasyonda aileler de tribünlerden çocuklarını destekledi. Turnuvaya katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek oynanan maçları izledi. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada çocukların sporla iç içe yetişmesinin önemine değindi.

'Benim için hepiniz şampiyonsunuz'

Turnuvayı kimin kazandığının önemi olmadığını söyleyen Yıldırım, 'Bence 17 takımın bir araya gelerek bugün bu etkinliği yapmak çok önemli. Hepinizi ben tebrik ediyorum. Benim için hepiniz şampiyonsunuz çocuklar. Ama bu futbol işte, diğer müsabakalarda da olduğu gibi bir takım kazanacak; birinci olacak, ikinci olacak, üçüncü olacak, dördüncü olacak. Ona fazla kafayı takmayın ama hırsınızı da elden bırakmayın. Bir de Fair-play, gördüm; birisi faul yaptı mı gidiyor arkadaşından özür diliyor. Bu da çok güzel. Bu da çok değerli. Onun için hep iyilik yapacaksınız hayatta, hiç kötülüklerle işiniz olmayacak. Bir de hayatta yalan söylemeyeceksiniz. Ben bu turnuvayı düzenleyen bizim Spor Müdürlüğümüze, ayrı ayrı teşekkür ediyorum; oradaki hocalarımıza, müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca amatör spor kulüplerimizin yetiştirdiği çocuklar bunlar, bunlara da teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. 'Haydi Bismillah' diyelim' dedi.

Gün boyu devam eden müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyon, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.