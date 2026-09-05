Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, havayolu ile Kocaeli'ne hareket etti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşma için havayoluyla Kocaeli'ye gitti. Teknik Direktör Thorsten Fink, yönetiminde yapılan ter antrenmanının ardından futbolcular ve teknik heyet kulüp personeli ile vedalaşarak Nuri Asan Tesisleri'nden ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılarda maç kafilesinde Gabriele Guarino, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan, Bilal Beyazıt, Logi Tomasson, Okan Kocuk ve Emre Kılınç gibi isimler de yer aldı.

Samsun ekibi, Kocaeli deplasmanından 3 puanla ayrılıp, Fenerbahçe maçında aldıkları mağlubiyeti unutturmak istiyor.