UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 4-2 kaybetti. 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrılan Kartal, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya’da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi dezavantajlı duruma düştü.



Rashica ıslıklandı

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakada bazı futbolculara da tepki gösterdi. Futbolseverlerin tepkileri, özellikle Milot Rashica üzerinde yoğunlaştı. Top ayağına geldiğinde ıslıklanan Rashica, aynı şekilde oyundan çıkarken de bununla karşı karşıya kaldı.

Sergen Yalçın sesleri

Tüpraş Stadyumu’nda tribünlerin bir kısmı mücadelenin son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara bazı taraftarlar ise tepki gösterdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

7. dakikada Eguinaldo’nun pasında sağ tarafta topla buluşan Santana’nın ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta Uduokhai’ye de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada Eguinaldo’nun ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

28. dakikada Santana’nın sağ taraftan ortasında kale alanında Eguinaldo kafayla topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada Orkun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası meşin yuvarlak, ceza sahası içinde Konoplia’nın eline çarptı. Bulgar hakem Georgi Kabakov, penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışını kullanan Abraham topu ağlara yolladı. 1-2

43. dakikada Gedson'un topla beraber ilerleyip ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Riznyk gole izin vermedi.

46. dakikada Rafa Silva’nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Riznyk gole izin vermedi.

60. dakikada Sudakov’un ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

67. dakikada Santana’nın sağ taraftan çalımlarla içeri girdikten sonra pasında Kevin Macedo topu filelere gönderdi. 1-3

87. dakikada Rafa Silva’nın şutunda kalecinin çeldiği topu Joao Mario tamamladı. 2-3

90+5. dakikada Bondarenko’nun sağ taraftan çevirdiği topu Kevin Macedo şık bir vuruşla sağ üst köşeden ağlara yolladı. 2-4

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Martin Venev

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz (Semih Kılıçsoy dk. 80), Orkun Kökçü (Ernest Muçi dk. 60), Milot Rashica (Kartal Yılmaz dk. 60), Rafa Silva, Gedson Fernandes, Tammy Abraham (Joao Mario dk. 71)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk, Yukhym Konoplia (Vinicius Tobias dk. 56), Valerii Bondar, Mykola Matviyenko, Pedrinho, Marlon Gomes (Pedro Silva dk.56), Alisson Santana (Artem Bondarenko dk. 76), Oleh Ocheretko, Georgiy Sudakov, Kevin Macedo, Eguinaldo de Sousa (Newerton dk. 76)

Yedekler: Kiril Fesiun, Lassina Traore, Marian Shved, Giorgi Gocholeishvili, Irakli Azarovi, Alaa Ghram, Kaua Elias, Egor Nazaryna

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Tammy Abraham (dk. 40 pen.), Joao Mario (dk. 87) (Beşiktaş), Alisson Santana (dk. 7), Eguinaldo (dk. 28), Kevin Macedo (dk. 67) (Shakhtar Donetsk)

Sarı kartlar: Felix Uduokhai, Mert Günok, Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş) Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk)