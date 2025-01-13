Soruşturma, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarına yönlendirdiği iddialarını içeriyor.

Bu kapsamda, aralarında Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon, 13 Ocak 2025 sabahı erken saatlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında, daha önce tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltı kararına tepki göstererek, "Türkiye'nin birinci partisini böylesi itibar suikastleriyle zayıflatma çabası nafiledir" dedi.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başkanı ve üyeleri de dahil olmak üzere toplam 10 kişi hakkında benzer suçlamalarla gözaltı kararı verildi.