Grev, başkentte ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. Toplu taşıma çalışanlarının grevi nedeniyle, şehir içindeki yaşam olumsuz etkilenirken, vatandaşlar işlerine, okullarına ve randevularına ulaşmakta ciddi zorluklar yaşadı. Çalışanlar, alternatif ulaşım araçları olarak bisiklet, e-scooter ve mobilet gibi seçenekleri tercih ederken, taksiler de yoğun mesai yaptı. Ancak taksi bulmak oldukça zorlaştı ve şehir içi araç trafiği ciddi şekilde yoğunlaştı, bazı caddelerde ise trafik adeta durma noktasına geldi. Bu durumdan yalnızca bireysel ulaşım değil, aynı zamanda ticari işletmeler de olumsuz etkilendi.

"Ücretler İş Yüküne Göre Çok Düşük"

Ver.di işçi sendikasının başkan yardımcısı Christine Behle, grevle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Toplu taşıma çalışanlarının durumu oldukça sıkıntılı. Personel sayısı azaldıkça iş yükü artıyor. Ücretler ise bu iş yüküne göre çok düşük ve hastalanma oranı da oldukça yüksek" dedi. Behle, önümüzdeki yıllarda binlerce çalışanın emekli olacağı ve bunun da iş yükünü daha da artıracağı uyarısında bulundu.

BVG'nin Teklifi Yetersiz Bulundu

Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG), çalışanlarına son olarak yüzde 17.6'lık bir maaş artışı teklif etmişti. Ancak, sendika bu teklifi yetersiz bularak, yaklaşık 16 bin çalışan için aylık 750 euro maaş zammı, 13. maaş ödemesi, şoförlere 300 euro ek ödeme ve vardiya çalışanlarına 200 euro ek ödeme talep etti. BVG yönetimi, sendikanın taleplerinin "abartılı" olduğunu ve bu taleplerin karşılanamayacağını belirtti. Taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu ise 26 Şubat'ta yapılacak.

Diğer Eyaletlerde de Grevler Başladı

Ver.di sendikası, yalnızca Berlin’de değil, Almanya'nın altı farklı eyaletinde de toplu taşıma çalışanlarını greve çağırdı. Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde de toplu taşıma çalışanları 24 saatlik grev başlattı.

Gelişmeler devam ediyor ve grevin sonunda yaşanacak sonuçlar, toplu taşıma sektöründeki düzenlemeler ve çalışanların taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı açısından büyük önem taşıyor.