Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor.

Yaşanan son gelişmenin ardından vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,90 TL

Motorin: 54,82 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54,75 TL

Motorin: 54,67 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 55,73 TL

Motorin: 55,93 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir

Benzin: 56,11 TL

Motorin: 56,20 TL

LPG: 29,09 TL

Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde, petrol fiyatları ve döviz kurundaki seyre bağlı olarak yeniden değişebileceği belirtiliyor.