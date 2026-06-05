ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının son derece karmaşık bir yapıda olduğu ve şartların her an hızla değişebileceği vurgulandı. Bölgedeki mevcut risk tablosunu göz önünde bulunduran bakanlık, vatandaşlarından her an tetikte olmalarını ve güncel gelişmeleri yakından takip etmelerini talep etti.

Bakanlığın yayımladığı güncel seyahat tavsiyelerinde, Orta Doğu ülkeleri risk durumlarına göre kategorilere ayrıldı. Bu kapsamda Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik uyarı derecesi "Seviye 3 - Seyahat kararını yeniden gözden geçirin" olarak belirlendi. Buna karşın, çatışma ve güvenlik riskinin çok daha yüksek olduğu İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise en üst sınır olan "Seviye 4 - Seyahat etmekten kaçının" uyarısı yürürlükte kalmaya devam etti.

Olası bir çatışma ya da sıcak temas ihtimaline karşı ABD vatandaşlarına yönelik pratik güvenlik tavsiyelerinin de yer aldığı açıklamada, özellikle acil durumlarda kullanılabilecek en yakın sığınakların konumlarının önceden öğrenilmesi gerektiği kaydedildi. Washington, bölgedeki vatandaşlarının can güvenliği için kalabalık gruplardan uzak durulması, dikkat çekmeyecek şekilde hareket edilmesi ve güvenlik riski barındıran kritik bölgelere kesinlikle girilmemesi çağrısında bulunurken, resmi makamlardan gelecek anlık güvenlik bildirimlerine göre hareket edilmesinin hayati önem taşıdığını hatırlattı.