Sıfır araçta şok eden kusurlar

2022 model Peugeot 208 satın alan tüketici, aracı teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdü. Yapılan incelemede kaputta boya işlemi, boya akıntıları, göçük, rötuş izleri, tamponda boya müdahalesi ve çeşitli montaj kusurları tespit edildi. Ekspertiz raporunda ayrıca kaput bağlantılarında oynama ve aracın arka bölümünde eksik parça bulunduğu da belirlendi.

Bunun üzerine yetkili bayiye başvuran araç sahibi, otomobilin yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Ancak talebinin karşılanmaması üzerine konuyu yargıya taşıdı.

Mahkeme: Araç ayıplı mal niteliğinde

Davaya bakan Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporları doğrultusunda aracın satıştan önce darbe aldığı ve boya işlemi gördüğü kanaatine vardı. Mahkeme, kusurların üretim veya satış öncesi müdahaleden kaynaklandığını, tüketicinin sıfır kilometre bir araçtan beklediği faydayı elde edemeyeceğini belirterek aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Davalı şirketin istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yargıtay'dan emsal nitelikte onama

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Kararda, araçtaki boya kusurlarının kullanıcıdan kaynaklanmadığı, teslimden hemen sonra düzenlenen ekspertiz raporuyla ayıpların ortaya konulduğu ve söz konusu kusurların gizli ayıp kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yargıtay ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ayıbın ilk altı ay içinde ortaya çıkması halinde ispat yükünün satıcıda olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle tüketicinin ayıpsız misliyle değişim talebinin hem hukuka hem de hakkaniyete uygun olduğu ifade edildi.

Tüketicilere önemli mesaj

Kararla birlikte, sıfır kilometre olarak satılan araçlarda teslim sonrasında ortaya çıkan ve kullanıcı kaynaklı olmayan boya, onarım veya benzeri gizli kusurların, tüketicinin araç değişimi talebine dayanak oluşturabileceği bir kez daha yargı kararıyla ortaya konmuş oldu. Kararın, benzer uyuşmazlıklarda emsal olarak değerlendirilmesi bekleniyor.