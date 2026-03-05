Kitlesel Göç İddiaları Yalanlandı

MSB, İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm senaryolara karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli önlemler almaktadır. Manipülatif içeriklere itibar edilmemesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

Füze Tehdidine Karşı Cevap Hakkı

Hatay’a yöneldiği tespit edilen İran menşeli füze ile ilgili olarak Bakanlık, “Kimden gelirse gelsin, hasmane tutumlara karşı cevap verme hakkımız saklıdır” açıklamasını yaptı.

Bölgesel Güvenlik ve Terörle Mücadele

MSB kaynakları, PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların bölgesel huzuru tehdit ettiğini belirterek, “Terör örgütünün İran’daki faaliyetlerini ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

Bakanlık ayrıca, sınır güvenliğinde kademeli önlemlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılık ile mücadelenin sürdüğünü; hafta içinde 126 kişi yakalanırken, bu yılın başından itibaren engellenen kişi sayısının 11 bin 760’a ulaştığını duyurdu. Van ve Hakkâri hudutlarında ise 116 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Uluslararası ve NATO İlişkileri

Türkiye’nin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiğine vurgu yapan MSB, İsrail ve ABD saldırıları ile İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla şiddetlenen çatışmalara dikkat çekti. Bakanlık, bölgesel sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Bunun yanı sıra, Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde, 9-11 Mart tarihlerinde Yunan Hava Kuvvetleri heyetinin ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Tatbikat ve Eğitim Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Konya’da Millî Anadolu Kartalı Eğitimi, İspanya ve Almanya’da Ramstein Ambition Hava Savunma Harbi, Kenya’da Justified Accord tatbikatları devam ediyor. Deniz Kuvvetleri ve NATO çerçevesinde deniz tatbikatları ve liman ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Savunma Sanayi ve Yenilikçi Projeler

MSB, yerli ve millî savunma sanayine dair gelişmelere de değindi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslimatları yapıldığı bildirildi. Ayrıca, EFES-2026 Tatbikatı kapsamında üniversiteler arası proje yarışması düzenlenecek ve savunma teknolojileri alanında yenilikçi fikirlerin desteklenmesi hedefleniyor. Başvurular 24 Nisan’da sona erecek.