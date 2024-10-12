Bentaş Bentonit Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ömür, kedi kumu imalatına 15 yıl önce başladıklarını ve bugün Türkiye’de lider konumda olduklarını belirtti. Ayrıca, Avrupa'da ilk 3 tedarikçi firma arasında yer aldıklarını vurgulayan Ömür, “Avrupa’da büyük market zincirlerine ürün gönderiyoruz. Fuarlar bizim için çok önemli, özellikle Petzoo Eurasia son yıllarda Almanya ve İtalya’dan sonra en önemli fuar durumuna geldi. Bu fuar, Avrupa'daki müşterilerimizle aramızdaki bağı güçlendiren bir platform,” dedi.

Ömür, Bentaş Bentonit’in kedi kumu üretiminde 70 ülkeye kendi markalarıyla, 85 ülkeye ise fason üretimle ulaştığını belirtti. Ayrıca Wancat markalarının global çapta tanınırlığının arttığını ve kuru mama, yaş mama üretimi konusunda partnerlik anlaşmaları imzaladıklarını ekledi.

Yatırım Hedefleri

Firma olarak sürekli yatırım yaptıklarını söyleyen Ömür, kedi kumunda ihracat payını artırmak için Nevşehir’de yeni bir tesis kurduklarını açıkladı. Ordu’nun Fatsa ilçesindeki mevcut 4 tesisin sayısını 7'ye çıkarma planlarının da olduğunu belirten Ömür, “Hali hazırda müşterilerimize bile yetişmekte zorlanıyoruz, bu nedenle üretim kapasitemizi artırarak Bentaş markasının gücünü dünya genelinde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

BENTAŞ BENTONİT YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAŞARILI İŞ İNSANI TURGAY ÖMÜR'DEN EKOVİTRİN'E ÖZEL RÖPORTAJ

Bentaş Bentonit, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada başarılarını katlayarak büyümeye devam ediyor. Fuarda sergiledikleri yeni ürünler ve ihracat hedefleri, firmanın önümüzdeki dönemde önemli adımlar atacağını gösteriyor.