Tuğamiral Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi doğrultusunda ücretin tespit edildiğini ifade etti.

Yeni dönem bedelli askerlik başvuruları 8 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Önceki yıllara kıyasla bedelli askerlik ücretinde dikkat çekici bir artış yaşanırken, bu artışın memur maaş katsayılarına endeksli olarak her 6 ayda bir güncellenen sistemden kaynaklandığı biliniyor.

Bu gelişmeyle birlikte, askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyen yükümlüler için yeni mali tablo da netleşmiş oldu.