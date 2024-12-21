Risk Ağırlığı Uygulamaları Güncellendi

BDDK’nın "Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde yaptığı değişiklikle, ticari nitelikteki nakdi kredilerde standart yaklaşımla uygulanan yüzde 200 risk ağırlığına son verildi. Yeni düzenleme, bu kredilere yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasını öngörüyor.

Mevcut Krediler de Düzenleme Kapsamında

Düzenleme, yalnızca yeni kullandırılacak kredilerle sınırlı kalmayıp, mevcut kullandırılmış kredileri de kapsıyor. Böylece tüm ticari krediler için daha düşük risk ağırlıklarıyla hesaplama yapılacak.

Döviz Kurlarıyla İlgili Yeni Hesaplama Yöntemi

BDDK, kredi riskine esas tutar hesaplamasında döviz kurlarına ilişkin de bir düzenleme yaptı. Mevcut uygulamaya göre, Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak değerlenmiş tutarların hesaplanmasında kullanılan 26 Haziran 2023 tarihli TCMB döviz alış kuru, 28 Haziran 2024 tarihine ait kurla değiştirilecek. Bu uygulama, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Bankacılık Sektörüne Etkileri

Yeni düzenleme, bankaların sermaye yeterliliği oranlarını artırarak kredi kullanımında esnekliği artırmayı amaçlıyor. Özellikle ticari kredilerdeki risk ağırlığının azaltılması, bankaların daha fazla kredi vermesine olanak tanıyabilir. Bu adımın, bankacılık sektöründe likiditeyi artırması ve ticari faaliyetlere destek olması bekleniyor.

BDDK’dan Açıklama

BDDK, düzenlemenin bankaların sermaye yapısını güçlendirmek ve finansal sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak adına yapıldığını belirtti. Ayrıca, döviz kurlarındaki düzenlemenin, piyasa koşullarına uyum sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.

Özetle Düzenlemenin Kilit Noktaları:

Ticari kredilerde yüzde 200 risk ağırlığı uygulamasına son verildi.

Mevcut ve yeni kredilere yönetmelikte belirlenen standart risk ağırlıkları uygulanacak.

Döviz kuru hesaplamasında yeni bir tarih belirlendi: 28 Haziran 2024 .

. Yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Bu adımlar, bankacılık sektöründe hem risk yönetimini iyileştirecek hem de kredi piyasasında hareketliliği artıracak şekilde tasarlandı.