Mayıs ayında yapılan 17 başvuru ile rekor seviyeye ulaşılırken, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Ankara Sigorta ve CMS Jant gibi şirketler öne çıkan isimler arasında yer aldı. Daha önce başvurusunu tamamlayan Emlak Katılım Bankası da SPK değerlendirme sürecinde bulunuyor.

Borsa İstanbul’da son yıllarda devam eden yükseliş trendi, şirketlerin sermaye piyasalarına ilgisini artırırken yatırımcı talebini de canlı tutuyor. 2021’den bu yana 213 şirket halka arz edilirken, bu işlemlerle yaklaşık 250 milyar liralık kaynak sağlandı.

2026 yılında şimdiye kadar gerçekleştirilen 15 halka arza 12 milyondan fazla yatırımcı katıldı. Halka arz hisselerinin performansı da dikkat çekiyor. Bu yıl BIST 100 endeksi yüzde 28’in üzerinde yükselirken, halka arz endeksindeki artış yüzde 125’e ulaştı.

Öte yandan yatırım fonlarına olan ilgi de sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 9,7 trilyon lirayı aşarken, yatırımcı sayısı 5,8 milyonun üzerine çıktı.