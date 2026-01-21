İkilinin birlikte seslendirdiği “Kuzu Kuzu” ve sergiledikleri eğlenceli dans performansı, geceye damga vurdu.

Yedi yıllık aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla buluşan Tarkan, konser serisini büyük bir ilgiyle sürdürüyor. Serinin üçüncü gecesinde izleyicileri şaşırtan an ise, Tarkan’ın yakın dostu Cem Yılmaz’ın sahneye davet edilmesi oldu. Yoğun alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Yılmaz, beklenmedik sürpriziyle gecenin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Eğlence Dolu Anlar

Tarkan bandanası takarak sahneye çıkan Cem Yılmaz, “Kuzu Kuzu” şarkısında Megastar’a eşlik etti. Şarkı boyunca ikilinin karşılıklı dansı ve Yılmaz’ın kendine özgü esprileri, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Salonun enerjisi yükselirken, performans konseri izleyen binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.

O anlar kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. Paylaşılan videolar ve görüntüler, Tarkan ile Cem Yılmaz’ın sahnedeki uyumunu ve eğlenceli performansını bir kez daha gündeme taşıdı. Konser serisinin bu özel gecesi, müzik ve mizahın buluştuğu unutulmaz anlardan biri olarak hafızalara kazındı.