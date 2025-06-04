Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, İstanbul’da bayram süresince sıcaklık değerleri iç kesimlerde 35 derecelere kadar çıkarken, sahil kesimlerinde 25-26 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıklarında da artış yaşanacak ve 18 dereceye kadar yükselecek. Özellikle önceki haftalarda 14 derece civarında seyreden gece sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, İstanbullular yaz havasını daha fazla hissetmeye başlayacak.

Bayramın ilk gününde sıcaklıkların 28-30 derece arasında olması beklenirken, ikinci günde 32-33 dereceleri bulması, üçüncü gün ise 34-35 derecelere kadar yükselmesi öngörülüyor. Bayramın dördüncü günü de 30 dereceyi aşan sıcaklıklarla devam edecek.

Yaz Bu Yıl Daha Ilımlı Olabilir

Uzmanlar, 2025 yazının geçen yıla göre daha az sayıda sıcak hava dalgası barındıracağını belirtiyor. 2024 yılı küresel ölçekte rekor sıcaklıkların yaşandığı bir yıl olurken, 2025’te Haziran ayının mevsim normalleri civarında geçmesi, Temmuz ve Ağustos aylarında ise sıcak hava dalgalarının etkisini artırması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda ise sıcak hava dalgalarının sayısının giderek artacağı öngörülüyor.

Yurt Genelinde de Hava Açık ve Sıcak

Bayram boyunca Türkiye genelinde de genellikle açık ve yağışsız bir hava hakim olacak. Sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda bayramın ilk ve ikinci günlerinde öğleden sonra kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde ise sıcaklıklar 30-36 derece arasında değişiyor.

Deniz Suyu Sıcaklıkları da Artıyor

Deniz tatili planlayanlar için de olumlu haberler var. Akdeniz’de deniz suyu sıcaklıkları 22-25 derece, Ege’de 20-22 derece, Marmara’da ise 18-20 derece civarında. Bu sıcaklıklarla birlikte, denize girilebilecek uygun koşullar oluşmuş durumda.

Seyahat Edecekler Dikkat!

Yüksek hava sıcaklıklarının asfaltlarda yumuşamaya neden olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, seyahate çıkacak vatandaşların hız yapmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Sıcak hava koşulları araçların lastiklerinde kayma riskini artırabilir.