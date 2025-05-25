Son haftalarda durgun geçen pazar, yaz mevsiminin ve bayramın etkisiyle hareketli günler yaşıyor. Araç almak isteyen vatandaşlar, hem tatil döneminde ulaşım sıkıntısı çekmemek hem de yaz aylarını daha özgür geçirmek adına ikinci el araçlara yöneldi. Bu talep artışı, hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldürdü.

Oto pazarında her bütçeye uygun araç bulunması dikkat çekerken, vatandaşlar 150 bin liradan başlayan fiyatlarla araç sahibi olabiliyor. Satıcılar, pazarın geçtiğimiz haftalara göre çok daha canlı olduğunu belirtiyor. Sabahın erken saatlerinde bile birkaç aracın el değiştirdiğine şahit olan alıcılar, bu yoğunluktan memnun.

Alıcıların en çok dikkat ettiği konuların başında aracın kilometresi, değişeni ve boya durumu geliyor. Ancak birçok kişi, şase sağlam olduğu sürece bu detayların o kadar da önemli olmadığını düşünüyor. Vatandaşlar, oto pazarlarının birebir aracı görüp pazarlık yapılabildiği için güven verdiğini ve alım satım açısından avantaj sağladığını ifade ediyor.

Özetle, Bursa’daki ikinci el otomobil pazarı, bayram öncesinde hem alıcılar hem de satıcılar için adeta fırsat dönemine dönüştü. Yoğunluk, önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi görünüyor.