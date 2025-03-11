Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında geliştirilen ve şu ana kadar 11 ülkeye ihraç edilen Bayraktar AKINCI, dünyanın çeşitli noktalarında aktif görev almaya devam ediyor.

Reisi’nin Helikopter Enkazını Tespit Etti

Bayraktar AKINCI TİHA, 19 Mayıs 2024'te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşmesinin ardından gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı. Yoğun sis, sert rüzgâr ve dağlık araziye rağmen 300 feet irtifaya kadar inerek gece görüş kabiliyeti ve gelişmiş sensörleri sayesinde enkazı tespit edip koordinatları İran makamlarına iletti. Bu kritik operasyon dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Havacılık Tarihinde Birçok İlke İmza Attı

Bayraktar AKINCI, 24 Nisan 2023’te Bayraktar KIZILELMA ile dünyada bir ilk olan yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2023'te de aynı uçuşu halka açık olarak sergiledi. 2022'de TEKNOFEST Azerbaycan'da MIG-29 ile kol uçuşu gerçekleştirirken, SOLOTÜRK, Hürkuş ve Türk Yıldızları ile de ortak gösterilere katıldı.

KKTC’de Tarihi Uçuş

KKTC’nin 50. yıl kutlamaları kapsamında iki Bayraktar AKINCI TİHA, Tekirdağ'dan kalkarak 1022 kilometrelik mesafeyi 3 saatte tamamlayarak Geçitkale Havalimanı'na iniş yaptı. Bu uçuş, Kıbrıs semalarında unutulmaz bir gösteriye sahne oldu.

Deprem Bölgesinde Hayati Destek

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Bayraktar AKINCI, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kritik görevler üstlendi. Deprem bölgesinde kesintisiz uçuşlar gerçekleştirerek kriz yönetimine katkı sağladı.

Milli Mühimmatlarla Üstün Taarruz Kabiliyeti

Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen milli mühimmatlar arasında MAM-L, MAM-T, TOLUN, LAÇİN 82, İHA-230 Süpersonik Füzesi ve Çakır Seyir Füzesi bulunuyor. Yapılan atış testlerinde tüm hedeflerini tam isabetle vurarak etkinliğini kanıtladı.

AKINCI C Gökyüzünde

Bayraktar AKINCI'nın en yeni modeli olan AKINCI C, 2x850 HP motor gücü ile sınıfının en etkili platformlarından biri olmaya aday. 24 Şubat 2025'teki test uçuşunda 1 saatten fazla havada kaldı ve aerodinamik parametre testlerini başarıyla geçti.

Savunma Sanayii’nde Tarihi İhracat Başarısı

18 Temmuz 2023'te Suudi Arabistan ile yapılan iş birliği anlaşması, Türkiye'nin tek seferde gerçekleştirdiği en büyük havacılık ihracatı olarak tarihe geçti. Ayrıca, 12 Şubat 2025'te Endonezya ile Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI'nın ortak üretimine yönelik anlaşma imzalandı.

Dünya Havacılık Pazarında Lider

Baykar, 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat geliri elde ederek Türkiye'nin en çok ihracat yapan 10 firması arasına girdi. 2024'te de bu başarıyı sürdürerek gelirlerinin %90'ını ihracattan elde etti. 2003'ten bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülke, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 11 ülke ile ihracat anlaşması imzalayarak toplamda 36 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.