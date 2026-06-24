İşlemin, kalan yasal ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından Temmuz 2026 içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Kaspi.kz tarafından yapılan açıklamada, satın alma sürecinin Türkiye pazarındaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Şirketin CEO’su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze, BDDK’dan alınan onayın Kaspi.kz için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Türkiye’deki faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir aşamanın geride bırakıldığını ifade etti.

Lomtadze açıklamasında, süreç boyunca BDDK ve ilgili kurumların yapıcı yaklaşımından memnuniyet duyduklarını dile getirerek teşekkür etti.

Rabobank A.Ş.’nin satın alınması, Kaspi.kz’nin Türkiye’deki ikinci büyük yatırımı olarak dikkat çekiyor. Şirket, 2025 yılında Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın çoğunluk hisselerini yaklaşık 1,13 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Kaspi.kz’nin Rabobank Türkiye’yi satın alma planı ilk olarak geçen yıl gündeme gelmiş, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü açıklanmıştı. BDDK onayının alınmasıyla birlikte işlemin tamamlanmasının önündeki en önemli engellerden biri de aşılmış oldu.

Finans ve teknoloji alanlarında faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen Kaspi.kz’nin bu hamlesi, Türkiye finans sektöründeki yabancı yatırım ilgisinin devam ettiğini gösteren önemli gelişmeler arasında değerlendiriliyor.