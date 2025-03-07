Ortak Girişimle İnsansız Sistemlerde Yeni Dönem

Baykar Teknoloji ve Leonardo arasında imzalanan mutabakat zaptı, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımı gibi kritik başlıkları kapsıyor. İtalya’da kurulacak Ortak Girişim, Avrupa savunma sanayisinde güçlü bir aktör olmayı hedefliyor.

İtalya’nın başkenti Roma’da, Leonardo genel merkezinde düzenlenen imza törenine İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto katıldı. Anlaşmaya Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO’su Roberto Cingolani imza attı.

Baykar ve Leonardo’nun Güçleri Birleşiyor

Bu ortaklık, Baykar’ın operasyonel başarısı kanıtlanmış insansız platformlarını, Leonardo’nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı ve Avrupa’daki havacılık sertifikasyonlarındaki uzmanlığı ile birleştirecek. Uzmanlara göre, önümüzdeki on yıl içinde Avrupa’daki insansız savaş uçakları, silahlı İHA’lar ve taarruzi İHA pazarının 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İki şirket, insansız hava araçları, elektronik sistemler, faydalı yükler, komuta-kontrol sistemleri (C4I), yapay zekâ ve uzay teknolojileri alanlarında halihazırda faaliyet gösteriyor. Bu iş birliği ile Avrupa ve uluslararası pazarlardaki fırsatları değerlendirmeyi ve uzay sektöründeki yeni sinerjilerden faydalanmayı hedefliyorlar.

Selçuk Bayraktar: 'Yeni Nesil Çözümler Geliştireceğiz'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, anlaşmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Baykar olarak insansız havacılık alanında yeniliklerin sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz. Leonardo’nun dünyaca bilinen C4I sistemleri ve yapay zekâ teknolojileri, bu iş birliğinin etkisini artıracak. Stratejik ortaklığımız, küresel varlığımızı güçlendirmemizde önemli bir kilometre taşı olacak. Baykar olarak etik yapay zekâ destekli teknolojilerimizi Leonardo’nun yapay zekâ kabiliyetleriyle birleştirerek insansız hava sistemlerinin geleceğini şekillendirecek yeni nesil çözümler geliştireceğiz.”

Roberto Cingolani: 'Yeni Bir Uluslararası İttifak'

Leonardo CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani ise anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Baykar’la birlikte insansız teknolojiler alanında yeni bir referans oyuncusu yaratıyoruz. İmzaladığımız bu uluslararası ittifak, Avrupa piyasasında yeni fırsatlar oluşturacak. Savunma sektörü, insansız sistemler, yapay zekâ, altıncı nesil savaş uçakları, siber güvenlik ve uzay gibi benzersiz sınamalarla karşı karşıya. Teknolojik iş birliği, küresel güvenliği sağlamak için artık kaçınılmaz bir gereklilik.”

Ortak Girişimin Merkezleri Belirlendi

İtalya’daki ortak girişim, Leonardo’nun insansız platformlarda ihtisaslaşmış Ronchi dei Legionari merkezinde faaliyet gösterecek. Torino’daki üretim tesisleri ve Roma Tiburtina’daki entegre çok alanlı teknoloji merkezleri de sürece dahil olacak. Uzay sektörüne yönelik çözümler ise Nerviano’da geliştirilecek.

Bu stratejik ortaklık, Baykar’ın küresel büyüme hedeflerine katkı sağlarken, Avrupa savunma sanayisinde de yeni bir dönemi başlatacak. İnsansız sistemler ve uzay teknolojilerinde atılan bu adım, geleceğin savunma konseptlerini şekillendirmeye hazırlanıyor.