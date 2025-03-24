ABD yönetiminin İran'a yönelik "maksimum baskı" politikası kapsamında hareket ettiği bilinirken, Bağdad yönetimi, Irak'ın bu olaya doğrudan dahil edilmediğini vurguluyor. Abdülgani, yaptığı basın açıklamasında, "ABD deniz kuvvetleri tarafından Basra Körfezi'nde alıkonulan petrol tankerleriyle ilgili tarafımıza bazı sözlü sorular yöneltildi. Ancak incelemelerimiz sonucunda, bu tankerlerin sahte Irak gemi manifestoları taşıdığını ve aslında İran'a ait olduklarını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Irak, Yaptırım Tehlikesiyle Karşı Karşıya mı?

Yaşanan olay nedeniyle Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) üzerindeki baskıların artabileceği gözlemlenirken, Abdülgani, "SOMO, tamamen şeffaf bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir ve petrol ihracat sürecinde herhangi bir yanlışın içinde olmamıştır" dedi. Olayın arkasında bireysel ticaret gruplarının olduğuna işaret eden Irak Petrol Bakanı, Bağdat yönetiminin konuyu detaylı bir şekilde ilgili makamlarla paylaştığını vurguladı.

İran'dan Henüz Açıklama Gelmedi

Olayla ilgili olarak İran Petrol Bakanlığı'ndan henüz resmî bir açıklama gelmedi. Ancak Washington yönetimi, yaptırımlara aykırı petrol ticaretine yönelik sert tutumunu sürdüreceğini açık bir şekilde ifade ediyor.

Yaşanan kriz, Irak'ın çift taraflı diplomatik baskı altına girmesine neden olurken, olayın bölgedeki enerji ticareti ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.