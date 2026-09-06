Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Hilalkent semtinde yürütülen belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yakutiye Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Mahmut Uçar, bu kapsamda Hilalkent semtinde devam eden çalışmaları gece mesaisinde yerinde denetledi. İncelemeler sırasında bölge halkıyla da buluşan Başkan Uçar, vatandaşların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyerek, planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaret esnasında mahalledeki çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Uçar, küçük kardeşlerinin gösterdiği sevgi ve alakadan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Uçar, kendilerine Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler temennisinde bulundu.

'Her şey Yakutiye için'

Gecenin geç saatlerine kadar sahada kalarak çalışmaları yakından takip eden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçenin gelişimi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Uçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yakutiyemiz için gece gündüz demeden sahada olmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Her şey Yakutiye için' ifadelerini kullandı.