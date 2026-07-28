Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede yapımı devam eden Yeni Öğretmenevi, Yeni Belediye Hizmet Binası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçeye kazandırılan kamu yatırımlarını yerinde incelemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda yapımı devam eden Yeni Öğretmenevi, Yeni Belediye Hizmet Binası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası inşaat sahalarını ziyaret eden Ulutaş, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Ulutaş, 4 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen, 1 bin 350 metrekare bina oturum alanına sahip, bodrum, zemin ve 2 kattan oluşacak 32 odalı, 50 yatak kapasiteli Yeni Öğretmenevi'nin tamamlanmasıyla eğitim camiasına modern bir tesis kazandırılacağını belirtti.

Yeni Belediye Hizmet Binası'nın da vatandaşlara daha modern ve işlevsel bir hizmet ortamı sunacağını ifade eden Ulutaş, yatırımın her aşamasını yakından takip ettiklerini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası'nda da incelemelerde bulunan Başkan Ulutaş, kurumlarla koordinasyon içerisinde ilçeye değer katacak yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Ulutaş, Akçadağ'ın gelişimi için yeni eser ve yatırımları ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.