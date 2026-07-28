Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, göreve yeni başlayan Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede kurumlar arası iş birliği, koordinasyon ve ilçeye yönelik ortak hizmetler ele alındı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, geçtiğimiz hafta Şehzadeler Kaymakamı olarak göreve başlayan Günhan Yazar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Başkan Şimşek, Kaymakam Günhan Yazar'a yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin Şehzadeler ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulanırken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yürütülebilecek çalışmalar ile ortak hizmet alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Hakan Şimşek, nazik ev sahipliği dolayısıyla Kaymakam Günhan Yazar'a teşekkür ederek, Şehzadeler'e en iyi hizmeti sunabilmek adına tüm kurumlarla uyum, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaymakam Günhan Yazar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Şimşek'e teşekkür etti. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurumları arasındaki iş birliğini önemsediklerini belirten Yazar, vatandaşlara sunulan hizmetlerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılması için koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.