Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Altuncu ve zabıta personeli, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, Zabıta Müdürlüğünün vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında Zabıta Haftası kutlanıyor. Bu sene 200. kuruluş yıldönümü kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Altuncu ve Zabıta Müdürlüğü personeli Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Altuncu: '24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz'

Zabıta Müdürü Adil Altuncu, zabıta teşkilatının 200. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ettiklerini belirtti. Zabıta Müdürlüğü'nün Başkan Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda belediye meclisi ve belediye encümeninin aldığı kararların uygulanmasında halkın sağlık, huzur ve güvenliği konularında hizmet verdiğini söyledi. Vatandaşların 24 saat Alo Zabıta 153 numaralı hattı telefonla arayarak şikayetlerini iletebildiğine değinen Altuncu, 'Zabıta personeli olarak şehrimizin her yerinde 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam etmekteyiz' dedi.

Başkan Başdeğirmen: 'Vatandaşımıza en çok hizmet eden birimlerimizdensiniz'

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayarak, emekleri için zabıta personeline teşekkür etti. Zabıtanın topluma ve vatandaşlara en çok hizmet eden birimlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, 'Belediyelerimizin bir birimi olan zabıta müdürlüğümüz genelde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında mutlaka payı olan bir birim. Halk pazarlarında gıdaların güvenliği, sağlıklı ve kullanılabilir olup olmadığı, fiyatlarında uygunsuzluk varsa onların tespiti, işletmelerdeki terazilerin kontrolleriyle alakalı sürekli vatandaşın yanında olan bir kuruluş. Bunların tespitlerini sizler yapıyorsunuz. Ayrıca bir fırında sağlıklı ekmek üretimi yapılıyor mu, ekmeğin gramajı uygun mu, bir markete gittiğinizde ürünlerin etiketleri var mı, etiketler vatandaşın anlayabileceği şekilde mi bunları denetliyorsunuz. Isparta'mızda bir ayda 22 pazar kuruluyor. Bu pazarların kontrolleri de sizde. Oralarda bulunuyor ve vatandaşlarımızın güvenli alışverişi yapabilmeleri için gerekli çalışmaları yapıyorsunuz. Etiketsiz ürün gördüğünüzde uyarıyorsunuz eğer karşı taraf o uyarıya cevap vermiyorsa mutlaka yaptırımlarınızı uyguluyorsunuz. Kaldırıma bir araç konulduğunda siz ilgileniyorsunuz. Trafikte engellilerimizin bir problemi olduğunda burada sizler varsınız. Bizim hayatımızda her zaman olumlu tarafa dokunan sizlersiniz. Kameralarınızla birebir kontrollü ve kayıtlı olarak çalışıyorsunuz. Buradan da vatandaşımız huzur buluyor' dedi.

'Mahalle aralarında izinsiz satışa geçit yok'

Mahalle aralarında izinsiz olarak araçlarla anons şeklinde hurda toplayan ve gıda satışı yapmaya çalışanlar olduğunda zabıta müdürlüğü ekiplerinin gerekli müdahaleleri yaptığına değinen Başkan Başdeğirmen, 'Bu şekilde satış yapmak kesinlikle yasaktır. Belki siz farkında olmadan bir vatandaş gelir mahalle arasında tezgahını açıp satış yapmaya çalışabilir. Bu tür durumlarda vatandaşlarımızdan o satıcıları zabıtamıza bildirmelerini rica ediyorum. Para istemek için dilenciler başka illerden gelerek kavşak ve caddelerde konuşlanıyorlar. Hemen bunların ihbar edilmek suretiyle zabıtamıza bildirilerek tedbir alınması gerekiyor. Bizlerin olumsuz duruma müdahale edebilmemiz için zabıtamızın durumdan bilgisi olması lazım. Böyle durumlarda 153 numaralı telefonu aradığınızda Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sizlere cevap verecektir. Vatandaşlarımızla iş birliği içinde olmamız gerekir. Vatandaş belediye iş birliği çok önemli. Yapılması gereken her çalışmada Isparta Belediyesi olarak her zaman hazırız. Rabbim sizlere kolaylıklar versin, daha nice güzel yıllarda şehrimize hizmet etmeyi hepimize nasip etsin. Gününüzü kutluyorum' ifadelerinde bulundu.