Yeniceabat Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, geleneksel köy hayrına da katılarak kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeniceabat Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi atmosferde gerçekleşen programda mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Aydın, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

'Gelenekleri yaşatmak önemli'

Yeniceabat Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayrına da katılan Başkan Aydın, burada mahalle sakinleriyle aynı sofrayı paylaştı. Yoğun katılımla gerçekleşen hayır programında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aydın, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, geleneksel değerlerin yeni nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Yeniceabat Mahallesi sakinlerinin, değerli teyzelerimizin, ablalarımızın yaptıkları hayrı Allah kabul etsin, ölmüşlerinin mekanı cennet olsun. Hayırlar da Allah katında kabul-ü makbul olsun. Geçmişi yad etmek, gelenekleri yaşatmak yeni neslin de bunları öğrenmesi açısından önemli. Siz de bunu devamlı yapıyorsunuz. İnşallah bu güzel geleneklerimiz yeni nesillere aktarılır, onlar da bunu yaşatmaya devam eder. Emeği geçen, hakkı geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yapılacak olan duaları da Allah kabul etsin.'