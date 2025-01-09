Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre, 2024 yılında kredilerini veya kredi kartı borçlarını ödeyemeyen bireylerin sayısı, ekonomik zorlukların etkisiyle artmaya devam ediyor. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, bu rakamda kayda değer bir yükseliş gözlemlendi.

Son Aylarda Yükseliş Devam Ediyor

Özellikle 2024 yılı Aralık ayında, takibe düşenlerin sayısı bir önceki aya göre önemli bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın son ayında, 255 bin 124 kişi yasal takibe girdi. Bu rakam, 2023 yılının Aralık ayında ise 191 bin 711 kişiydi. Yasal takibe düşenlerin sayısındaki artış, Türkiye’deki ekonomik zorlukların bireysel borçluluk seviyesini ne kadar etkilediğini gözler önüne seriyor.

Ekonomik Koşulların Etkisi

Yasal takibe giren bireylerin artması, özellikle borçlarını ödeme güçlüğü çeken hanelerin sayısının arttığını ve genel ekonomik koşulların olumsuz etkilerinin daha da derinleştiğini gösteriyor. Yüksek enflasyon, faiz oranlarının artışı ve yaşam maliyetlerinin yükselmesi, bireylerin kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyememesiyle sonuçlanıyor.

Bankalar, kredi risklerinin artışına karşı önlemler almaya çalışırken, yasal takip süreçleri de hız kazanmış durumda. Uzmanlar, vatandaşların borçlarını ödeme konusunda daha dikkatli olmalarını ve finansal planlamalarını gözden geçirmelerini öneriyor.

Yeni Önlemler Bekleniyor

Uzmanlar, yasal takibe düşenlerin sayısındaki artışı düşürmek için yeni düzenlemeler ve ekonomik tedbirlerin devreye girmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Bankalar ve hükümet, bu alandaki çözüm önerileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.