Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan nisan ayı verilerine göre, sektörün Ocak-Nisan dönemindeki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,3 oranında yükseliş kaydetti. Bu artışla birlikte sektörün toplam net kârı 363,3 milyar lira seviyesine ulaştı.

Sektörün en önemli bilanço kalemlerinde de yukarı yönlü hareketlilik devam etti. Bankaların en büyük aktif kalemi konumunda bulunan krediler, 2025 yıl sonuna göre yüzde 10,6 oranında genişleyerek 25,6 trilyon liraya yükseldi. Kredilerdeki bu büyümenin de etkisiyle bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, aynı dönemde yüzde 7,4'lük bir artış grafiği çizerek 50,4 trilyon liralık devasa bir hacme ulaştı. Sektörün temel fon kaynağı olan mevduatlar ise nisan sonu itibarıyla geçen yılın kapanış verilerine göre yüzde 7,1 oranında artarak 29,2 trilyon lira sınırına dayandı.

Bilançonun güçlü seyrine karşın, sektörün sermaye rasyolarında aşağı yönlü hafif bir düzeltme takip edildi. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu, nisan ayında bir önceki aya kıyasla 0,14 puanlık sınırlı bir gerileme yaşadı. 2025 yıl sonu verileriyle karşılaştırıldığında ise sermaye yeterlilik rasyosunun 3,32 puanlık azalışla yüzde 16,37 seviyesine geri çekildiği görüldü. Bu düşüşe rağmen rasyo, yasal sınırların üzerindeki güvenli konumunu korumaya devam etti.