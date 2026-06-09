Banka, makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler ışığında Merkez Bankası’nın bu ay "bekle-gör" stratejisini sürdüreceğini öngörüyor.

Küresel piyasaların gözü Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği kritik PPK toplantısına çevrilmişken, Bank of America (BofA) Securities’den Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir rapor geldi. Rapora göre BofA, TCMB’nin politika faizi olan bir haftalık repo faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Banka ayrıca, yaklaşık üç aydır uygulanan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de %40 düzeyinde korunacağını tahmin ediyor.

"Bekle-Gör" Politikasını Destekleyen 5 Kritik Faktör

BofA Securities analistleri, Merkez Bankası’nın mevcut sıkı duruşunu korumasını haklı çıkaran ve elini rahatlatan gelişmeleri şu şekilde sıraladı:

Jeopolitik Risklerde Yumuşama: İran merkezli çatışma risklerine yönelik belirsizliklerin azalması ve tarafların yakın vadede bir anlaşmaya varabileceğine dair piyasalardaki pozitif algı, küresel risk primini düşürüyor. Altın fiyatları dar bantta sıkıştı, piyasalarda yön arayışı hız kazandı İçeriği Görüntüle

Büyümede Yavaşlama Sinyalleri: 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) büyüme verileri beklentilerin altında kaldı. Çeyreklik bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,5 olarak gerçekleşen büyüme performansı, iç talebin dengelendiğine işaret ediyor.

Dış Ticaret Dengesinde İyileşme: Mayıs ayı verilerine göre dış ticaret açığı üst üste ikinci ayda da daralma kaydederek cari dengeyi destekledi.

Döviz Pozisyonunda İstikrar: Kurban Bayramı tatilinin ardından TCMB'nin net döviz pozisyonunda belirgin bir istikrar yakalandığı görülürken, yerleşiklerin (bireysel yatırımcıların) döviz talebine yönelik ekstra bir eğilim sergilemediği vurgulandı.

Gıda Enflasyonunda "Hava Durumu" Desteği: Yılbaşından bu yana kaydedilen olumlu yağış verileri ve tarımsal üretimdeki toparlanma, yaz aylarında işlenmemiş gıda enflasyonunun daha ılımlı seyredeceğine dair beklentileri güçlendiriyor.

Eylül Ayında Faiz İndirimi Gündeme Gelebilir

Raporda sadece haziran ayı kararına değil, önümüzdeki döneme ait olası bir senaryoya da yer verildi. Bölgesel risklerin dağılması ve buna bağlı olarak yaz aylarında enerji fiyatlarının gerilemesi durumunda, TCMB'nin sonbaharda harekete geçebileceği belirtildi. BofA analistleri, şartların olumlu seyretmesi halinde Merkez Bankası'nın Eylül ayına kadar fonlama maliyetini kademeli olarak %37 seviyesine çekebileceğini öngörüyor.