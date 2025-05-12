Kurulun yaptığı ön araştırmalarda, rakip firmalar arasında çiğ süt alım fiyatlarının ortak şekilde belirlendiği, alım bölgelerinin paylaşıldığı ve geleceğe yönelik fiyatları etkileyebilecek rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı iddiaları ortaya çıktı. Bu durumun, çiğ süt üreticilerini zor durumda bıraktığı ve piyasada fiyatların yapay biçimde baskılandığı öne sürülüyor.

Ayrıca, sadece süt değil, bu alanda kritik öneme sahip olan süt yemi fiyatlarının da yine firmalar arasında birlikte belirlendiği, alıcı müşterilerin paylaşıldığı ve paketlenmiş süt ürünlerinin satış fiyatlarının koordineli şekilde belirlendiği iddiaları da soruşturma dosyasında yer aldı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Teksüt ve Gönenli Süt hakkında pazar paylaşımı ve fiyat koordinasyonu yoluyla piyasada rekabeti kısıtladıkları şüphesiyle soruşturma açıldığı belirtildi. Söz konusu firmaların, süt sektöründe serbest piyasa mekanizmasına zarar verdiği, bu eylemlerin de tüketicilerin yanı sıra üreticilere de ciddi zararlar doğurduğu kaydedildi.

Süt pazarında geniş yankı uyandıran bu gelişme, hem tüketici haklarını hem de piyasa düzenini yakından ilgilendiriyor. Rekabet Kurulu'nun soruşturması sonucunda, sektördeki olası ihlallerin netlik kazanması ve rekabetin yeniden sağlıklı şekilde işlemesi bekleniyor.