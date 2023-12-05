"İstavrit bereketi var"

Kıyıköy Limanı’na yanaşan teknede hava şartlarının bu şekilde devam ettiği sürece balıkçıların yüzünün güleceğinden bahseden Kıyıköy beldesi sakini İsmail Özen, “Bu sene balıkçı balık durumundan mutlu, fiyatlardan mutsuz. Balık fiyatları bu sene balıkçıyı hiç memnun etmedi. Sezon geçte başlasa biraz balık oldu. Bu sene istavrit bereketi var. Balıkçılar tuttukları balıktan çok mutlu. Fiyatlar balığın çokluğuna ve azlığına göre değişiyor. Çok balık hiçbir zaman para yapmaz. Balık ne kadar az olursa fiyat o kadar yüksek olur. Balıkçı geçinebiliyor. Ama balıkçının geçinmesi önemli değil balıkçının yatırımı çok yüksek. Balıkçının yatırdığı paraya göre geliri biraz daha yüksek olmalı” dedi.