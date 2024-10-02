Bugün saat 09.00’da hizmete girdiği belirtilen “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” internet sitesi üzerinden, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonuçlarıyla tespit edilen gıdalar ve markalar anında vatandaşlarla paylaşıldı. Vatandaşlar, siteye girerek “Gıda Kamuoyu Duyurusu” sekmesi altında iki farklı kategoriyle karşılaşacaklar: “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar”.

Bu sayede, sağlığı tehdit eden veya sahtecilik yapılan ürünler hakkında anında bilgi sahibi olabilecekler. Bu yeni sistemle, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve sağlıklı gıdalara ulaşması hedefleniyor.

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