Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa ettiği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar"listesini güncelledi. Yapılan son incelemeler, Türkiye’nin 7 ilinde toplam 285 şubesiyle hizmet veren ve sektörün en büyük oyuncularından biri olan Makbul Kuruyemiş’i hedef tahtasına oturttu. Bakanlık laboratuvarlarında yapılan testler, markanın raflarında yer alan bazı ürünlerde ölümcül tehlike barındıran maddeler olduğunu ortaya koydu.

Şifa Niyetine Satılıyordu, İçinden 'Kanserojen' Çıktı!

Bakanlık yetkililerinin Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir Makbul şubesinden aldığı numuneler üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, tüketicilerin genellikle "sağlık ve şifa" amacıyla tükettiği sirkelerde büyük bir skandala rastlandı.

Laboratuvar sonuçlarına göre, firmanın kendi markası altında satışa sunduğu şu ürünlerde gıdada kullanımı tamamen yasaklanmış olan kanserojen gıda boyası tespit edildi:

Limonlu, Sarımsaklı, Zencefilli Bal Sirkesi

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Önemli Detay: Skandalın patlak vermesinin ardından, söz konusu sirkelerin Makbul tarafından üretilmediği, Hekimhan Bitkisel Sanayi A.Ş. isimli firmaya "fason" olarak ürettirildiği anlaşıldı.

Satışlar Durduruldu, Gözler Firmaya Çevrildi

Raporun ardından Makbul Kuruyemiş, adı geçen sirkelerin mağazalarındaki satışını apar topar durdurarak ürünleri toplattı. Tüketiciler arasında büyük infial yaratan ve markaya olan güveni sarsan bu gelişmenin ardından, firmanın sessizliğini koruması ise dikkat çekti. Makbul yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir savunma veya özür açıklaması gelmedi.