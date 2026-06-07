Sarı, Özgür Özel’in grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu belirterek, "Muhtemelen iptal edilecek" dedi.

Salı Günü Kürsüde Kılıçdaroğlu Olacak

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, salı günü yapılacak grup toplantısında konuşmayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını net bir dille ifade etti. Sarı, tartışmalara ilişkin, "Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun" diyerek rest çekti.

Özgür Özel’in grup başkanlığı konumunu da hedef alan Sarı, seçimin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu:

"Grup başkanlığı seçimi muhtemelen iptal edilecek. Çünkü seçim usulsüz. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir seçim yapılabilir mi? 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu?"

"Hukuken Kurultay Yapamayız, Disiplin Süreci Başlayabilir"

Parti tabanından yükselen tepkilerin abartıldığını ve bir algı operasyonu yürütüldüğünü öne süren Müslim Sarı, mevcut hukuki şartlar altında kurultaya gitmenin imkansız olduğunu belirtti. Muhalif kanadın niyetinin kurultay değil, partiyi bölmek olduğunu iddia eden Sarı, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sarayla iş birliği" suçlamalarına sert tepki göstererek, "Bir müddet sonra disiplin sürecini başlatmak zorunda kalacağız" uyarısında bulundu.

Belediyeler İçin "Özel İnceleme Kurulu"

Hükümet tarafından CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalara da değinen Sarı, parti içinde özel kurullar oluşturulacağını açıkladı. Tüm belediye başkanlarını peşinen suçlu ya da suçsuz ilan etmeyeceklerini vurgulayan sözcü, "Kendi kurullarımızı oluşturacağız, onlar inceleyecek, iddianamelere bakacağız. Her şeyi AKP yargısına bırakıyor değiliz" ifadelerini kullandı.