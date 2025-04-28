75. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuşan Uraloğlu, özellikle olası büyük bir deprem senaryosunda İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’ya ulaşımın Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden aksamadan sürdürülebileceğini vurguladı.

Uraloğlu, karayolu ağı çalışmalarının sadece birer altyapı hizmeti olmadığını, aynı zamanda ülkenin geleceğini inşa etmek anlamına geldiğini ifade ederek, “Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki yol atılımından aldığımız ilhamla, her bir kilometre taşında daha iyiyi hedefledik” dedi.

Bugün Türkiye’nin karayolu ağı, tünelleri, köprüleri ve viyadükleriyle İstanbul’dan Iğdır’a kadar uzanan bir mesafeye erişmiş durumda. Uraloğlu, bu dev ulaşım yatırımlarının her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 199 milyar lira katkı sağladığını ve 5,27 milyon ton emisyon azaltımı ile çevre dostu bir ulaşım sistemi kurulduğunu belirtti.

Mega projeler sayesinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel ulaşım merkezi haline geldiğini dile getiren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi eserlerin dünya çapında prestij kazandığını kaydetti.

Deprem riskine karşı alınan önlemler hakkında da detaylı bilgi veren Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 2.475 yıllık bir deprem döngüsüne dayanabilecek şekilde tasarlandığını ve olası bir büyük depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’ya ulaşımın bu hat üzerinden kesintisiz yapılabileceğini söyledi. Ayrıca Marmara Denizi altından geçen Marmaray ve Avrasya Tünelleri'nin de en üst düzeyde deprem ve tsunami etkilerine karşı dayanıklı olarak inşa edildiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında karayolu yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, 2053 yılına kadar otoyol ağını 38 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda, ülkemizi her türlü afetten koruması için dua eden Uraloğlu, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.