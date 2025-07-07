Türkiye’de meydana gelen orman yangınları sonucunda şu ana kadar 67 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade eden Tunç, bu kişilerden 13’ünün tutuklandığını belirtti. “Yeşil vatana kastedenler adalet önünde hesap verecek” diyen Bakan, bu konuda titiz bir soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre ise 2025 yılının ilk altı ayında ülke genelinde 3 bin 181 orman yangını yaşandı. Bu yangınların yüzde 25’inin sadece son 10 gün içinde meydana gelmiş olması, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da konuşmasında, orman yangınlarıyla mücadelede devletin tüm birimlerinin koordineli şekilde çalıştığını, hem önleme hem de müdahale süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi için teknolojik yatırımların artırıldığını söyledi.

Yetkililer, vatandaşlara da yangınlara karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Ormanlık alanlarda ateş yakmak, izinsiz girişler ve cam gibi yanıcı madde bırakmak gibi davranışların büyük felaketlere yol açabileceği hatırlatıldı.