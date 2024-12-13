Şimşek, “Vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek, vergi beyannamesi vermeyen ya da eksik bildirimde bulunan sosyal medya fenomenlerinden kişisel koçlara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren mükellefler üzerinde titiz bir denetim yapıldığını belirtti.

Bakanlık, internet üzerinden bireysel danışmanlık, koçluk, eğitim, bilinçaltı terapisi gibi dijital hizmetlerden gelir elde eden ancak bu gelirleri beyan etmeyen ya da eksik bildiren mükellefler için yeni bir denetim süreci başlattı. Bu kapsamda, banka hesap hareketleriyle vergi beyannameleri arasındaki uyumsuzluklar tespit edilerek mükellefler, izaha davet edilmeye başlandı. Bakan Şimşek, bu sürecin amacının vergi bilincini artırmak ve kayıtdışı ekonomiyi azaltmak olduğunu söyledi.

Yeni Vergilendirme Yöntemi: Dijital Kazançlar İçin Kolaylaştırılmış Sistem

Sosyal medya ve dijital platformlardan gelir elde edenlerin vergilendirilmesi konusunda ise yeni bir yöntem devreye alındı. Bakanlık, dijital mecralardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde kolaylaştırılmış bir sistem getirdi. Bu sistemde, dijital platformlardan gelir elde edenlerin vergi dairesinden alacakları bir istisna belgesiyle bankada hesap açmaları gerekiyor. Bu hesaplara yatırılan paralardan ise bankalar, yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapacak. Yıl içinde bu faaliyetlerden elde edilen gelir 3 milyon lirayı aşmadığı sürece, yapılan kesinti nihai vergi olacak ve ek bir beyanname verme gerekliliği ortadan kalkacak. Ancak, kazançlar 3 milyon lirayı geçerse, mükellefler yıllık vergi beyannamesi verecek.

Vergi Uyumunu Artırmak ve Adaleti Sağlamak

Bakan Şimşek, vergi sisteminde adaletin sağlanmasının en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Vergi uyumunu artırmayı hedefleyen bu adımlar, yalnızca kayıtdışı kazançların vergilendirilmesiyle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda tüm sektörlerde vergiye uyum konusunda etkin bir denetim yapılacak. Bakan Şimşek, kayıt dışı kazançlarını beyan eden mükelleflerin daha az ceza ile süreci tamamlayacağını, uyumsuz davrananların ise vergi incelemesine alınacağını belirtti.

Ekonomiye Katkı ve Refahın Artırılması

Şimşek, yapılan denetimlerin vergi gelirlerini artırma ve bu kaynakları vatandaşların refahı ile ülkenin ekonomik istikrarı için verimli alanlara yönlendirme amacını taşıdığını söyledi. Böylece, kayıtdışı ekonomiyle mücadele edilerek, Türkiye'nin vergi tabanı genişletilecek ve ekonomiye daha fazla katkı sağlanacak.

Bu yeni denetim ve vergilendirme yöntemlerinin, Türkiye'nin ekonomik yapısına önemli katkılar sağlaması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarılı bir adım olması bekleniyor.