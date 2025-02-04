Bakan Şimşek’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

🔹 Enflasyonla mücadele öncelikli hedef: "Sürdürülebilir yüksek büyüme oranının anahtarı fiyat istikrarıdır. Geçici olarak büyüme tarihi standartlara göre biraz düşük seyredebilir ancak önceliğimiz enflasyonu aşağı çekmektir."

🔹 Tüketici kredilerinde sıkılaşma: "Tüketici kredilerinde daha seçici olmalıyız ve öyleyiz."

🔹 ABD'nin gümrük vergileri: "Biz zaten yüksek tarife standardındayız, bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz."

🔹 Avrupa’daki ekonomik durgunluk: "Avrupa’daki büyümeye bağlıyız ve oradaki yapısal sorunların çözülmesini umuyoruz."

Bakan Şimşek, ekonomi politikalarının kararlılıkla devam edeceğini belirterek, piyasalara güven mesajı verdi.