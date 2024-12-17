“Enflasyona Ezdirmeyeceğiz” Vurgusu

TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Şimşek, gıda, eğitim ve ulaştırma gibi temel sektörlerde enflasyonun yavaşlamaya başladığını ifade ederek, bu trendin 2025’te de devam edeceğini vurguladı.

“Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” diyen Bakan Şimşek, maaş artışlarında enflasyonun üzerinde düzenlemeler yapıldığını belirtti. Bu yılki maaş artışlarına örnekler veren Şimşek, asgari ücretin de enflasyonun üzerinde artış göstereceğini söyledi.

Mevcut Asgari Ücret ve Zam Senaryoları

Şu anda net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş seviyesinde. İşverene toplam maliyeti ise sosyal güvenlik primleri ve işveren işsizlik sigorta fonu katkılarıyla birlikte 23 bin 502 lira 94 kuruş.

2025 yılı için asgari ücrette farklı zam oranları üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Kamuoyunda öne çıkan muhtemel zam senaryolarına göre yeni asgari ücret şöyle şekillenecek:

Yüzde 20 zam : 20 bin 402 lira

: 20 bin 402 lira Yüzde 25 zam : 21 bin 252 lira

: 21 bin 252 lira Yüzde 30 zam : 22 bin 102 lira

: 22 bin 102 lira Yüzde 35 zam : 22 bin 502 lira

: 22 bin 502 lira Yüzde 40 zam: 23 bin 802 lira

Pazarlıklar Aralık Ayında Netleşecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıları sonucunda Aralık ayında nihai rakamın açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği pazarlık masasında, ekonomik veriler ve çalışanların alım gücünü artırma hedefi belirleyici olacak.

Bakan Şimşek’in “enflasyon üzerinde artış” mesajı, milyonlarca çalışanın beklentisini yükseltirken, işverenler de asgari ücret maliyetlerinin yönetilebilir seviyede kalmasını talep ediyor.

2025 Yılı Enflasyon Hedefi ve Beklentiler

Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklamalarına göre, 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 45 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 2025’te ise enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesiyle ekonomik istikrarın güçlenmesi hedefleniyor.

Çalışanların alım gücünü korumayı amaçlayan asgari ücret artışı, aynı zamanda iç piyasada ekonomik canlılığı destekleyen önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. 2025 yılı asgari ücret zammı, hem çalışanlar hem de işverenler açısından büyük bir merakla bekleniyor.