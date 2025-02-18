Emlak Konut Projeleriyle Yeni Yatırım Fırsatları

Bakan Murat Kurum, "Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımıza sunduğumuz uygun ödeme imkanlarının benzerini, orta gelir grubu için de sunacağız," dedi. Bu kampanya ile Emlak Konut projeleri, vatandaşlara uygun vade oranlarıyla, düşük peşinat ya da peşinatsız ödeme seçenekleriyle kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunulacak.

Bakan Kurum, kampanyanın, "gerek düşük peşinat, gerekse peşinatsız" ödeme planlarıyla sunulacağına dikkat çekerek, kampanyanın 19 Şubat 2025’te başlayacağını ve bu hafta içinde Emlak Konut tarafından duyurulacağını söyledi. Bu yeni fırsat, özellikle orta gelirli ailelerin ev sahibi olmasına olanak tanıyacak.

TÜSİAD’a Tepki: "Güçlü Türkiye'ye Odaklanmalıyız"

Bakan Kurum, açıklamalarına devam ederek, Türkiye'nin güçlü bir geleceğe doğru ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, TÜSİAD’a yönelik sert bir tepki gösterdi. Bakan, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamak yerine siyasete müdahale eden sivil toplum kuruluşlarını eleştirerek, "Türk İslam şehirlerinin eski güzel günlerine dönmesi, kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlamalıdır. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları, üretim ve istihdama katkı yapması gerekirken, siyasete parmak sallamayı tercih ediyor," dedi.

Bakan Kurum, TUSİAD’ın tarihini çok iyi bildiklerini ve geçmişteki tutumlarını hatırladıklarını belirterek, "O dönem çeyrek asır önce kapanmıştır. Herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye’sine değil, bugünün güçlü Türkiye’sine odaklanmalıdır," ifadelerini kullandı.

Bakan, Türkiye’nin bugün güçlü bir ülke olduğunu ve yapacakları projelerle bu gücü pekiştireceklerini dile getirerek, "Büyük ve güçlü Türkiye’ye olan inancımızı, yapı sektörümüzle birleştirerek, bu sektördeki birlikler ve odalarımızla daha da güçlendireceğiz," dedi.

Gelecek İçin Elini Taşın Altına Koyanlara Teşekkür

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin geleceği adına elini taşın altına koyan tüm kuruluşlara teşekkür ederken, "Ülkenin geleceği adına emek veren tüm kuruluşlarımıza minnettarız. Bu birlikteliğin, Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe taşımak adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz," şeklinde konuştu.