İstanbul İçin Geri Sayım Başladı

Bakan Kurum, İstanbul’da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından konut projelerinin hızla başlayacağını belirtti. Kurum, “Kura sürecini tamamladıktan hemen sonra temelleri atacağız” diyerek sürecin gecikmeden ilerleyeceğini vurguladı.

500 Bin Yeni Konut Hedefi

Bugüne kadar yapılan konut projelerine dikkat çeken Kurum, şimdi yeni bir büyük hedefe odaklandıklarını söyledi:

1 milyon 757 bin konut tamamlandı

455 bin konut son 2 yılda teslim edildi

Yeni hedef: 500 bin konut

Kurum, bu konutların hızlı şekilde inşa edilerek hak sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

“2 Yıl İçinde Teslim” Sözü

Projelerin teslim süresiyle ilgili net konuşan Kurum, vatandaşlara şu sözü verdi:

“2 yıl içinde anahtarları teslim etmeyi hedefliyoruz.”

Bu açıklama, özellikle kura sonucu ev sahibi olmayı bekleyenler için kritik bir takvim ortaya koydu.

Dar Gelirliye Konut Vurgusu

Bakan Kurum, sosyal konut projelerinin temel amacının dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirtti:

“Dar gelirli tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bu projeleri yapmaya devam edeceğiz.”

COP31 Mesajı: Türkiye Küresel Aktör

Kurum konuşmasında çevre politikalarına da değinerek, Türkiye’nin COP31 Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Bu gelişmenin, Türkiye’nin çevre ve iklim alanında uluslararası alanda söz sahibi olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.