İstanbul İçin Geri Sayım Başladı
Bakan Kurum, İstanbul’da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından konut projelerinin hızla başlayacağını belirtti. Kurum, “Kura sürecini tamamladıktan hemen sonra temelleri atacağız” diyerek sürecin gecikmeden ilerleyeceğini vurguladı.
500 Bin Yeni Konut Hedefi
Bugüne kadar yapılan konut projelerine dikkat çeken Kurum, şimdi yeni bir büyük hedefe odaklandıklarını söyledi:
- 1 milyon 757 bin konut tamamlandı
- 455 bin konut son 2 yılda teslim edildi
- Yeni hedef: 500 bin konut
Kurum, bu konutların hızlı şekilde inşa edilerek hak sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.
“2 Yıl İçinde Teslim” Sözü
Projelerin teslim süresiyle ilgili net konuşan Kurum, vatandaşlara şu sözü verdi:
“2 yıl içinde anahtarları teslim etmeyi hedefliyoruz.”
Bu açıklama, özellikle kura sonucu ev sahibi olmayı bekleyenler için kritik bir takvim ortaya koydu.
Dar Gelirliye Konut Vurgusu
Bakan Kurum, sosyal konut projelerinin temel amacının dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirtti:
“Dar gelirli tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bu projeleri yapmaya devam edeceğiz.”
COP31 Mesajı: Türkiye Küresel Aktör
Kurum konuşmasında çevre politikalarına da değinerek, Türkiye’nin COP31 Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekti.
Bu gelişmenin, Türkiye’nin çevre ve iklim alanında uluslararası alanda söz sahibi olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.