Asif’in sosyal medya üzerinden paylaştığı ifadeler, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İslamabad’da yürütülen diplomatik temaslara dikkat çeken Asif, bölgede eş zamanlı olarak devam eden çatışmaların ciddi bir insani krize yol açtığını belirtti. Sivillerin hedef alındığını savunan Pakistanlı Bakan, özellikle Gazze’den sonra Lübnan’da artan gerilime vurgu yaptı.

Açıklamasında İsrail’e yönelik ağır eleştiriler yönelten Asif, yaşanan olayların durdurulması gerektiğini ifade etti. Bölgedeki kan dökülmesinin sona ermesi çağrısında bulunan Asif’in sözleri, bazı çevreler tarafından sert ve tartışmalı bulunurken, farklı kesimlerden de destek ve tepki mesajları geldi.

Gelişmeler, Orta Doğu’daki gerilimin uluslararası diplomasi ve siyasi söylem üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.