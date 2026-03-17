Yapılan açıklamaya göre, fiyat artışının yaklaşık yüzde 75’i Eşel Mobil Sistemi kapsamında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile karşılanacak. Kalan yüzde 25’lik artış ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu oran, benzinde litre başına yaklaşık 54 kuruşluk bir artış anlamına geliyor.

Yeni zam sonrası bazı büyük şehirlerde akaryakıt fiyatlarının şu seviyelere ulaşması bekleniyor:

İstanbul: Benzin 61,95 TL, Motorin 65,91 TL

Ankara: Benzin 62,92 TL, Motorin 67,03 TL

İzmir: Benzin 63,19 TL, Motorin 67,31 TL

Doğu illeri: Benzin yaklaşık 64,5 TL

Güncel pompa fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 61,41 TL

Motorin: 65,91 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61,26 TL

Motorin: 65,76 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara:

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir:

Benzin: 62,65 TL

Motorin: 67,31 TL

LPG: 30,29 TL

Yetkililer, Eşel Mobil Sistemi sayesinde artışın büyük bir kısmının vergiden karşılanacağını, böylece sürücülerin yükünün kısmen hafifletileceğini belirtiyor.