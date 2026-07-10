15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde şehitleri anmak amacıyla özel bir program gerçekleştirildi. 15 Temmuz Derneği, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz gecesi şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 hafız tarafından hatim duası yapıldı.

Cuma namazının ardından gerçekleştirilen programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, hafızlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Ayasofya-i Kebir Camii Müezzini Kurra Hafız İbrahim'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

"Allah bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın"

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz gecesinde vatanı ve milleti için canını feda eden şehitlerin unutulmayacağını belirterek, "Bugün burada 253 şehidimizin aziz hatırasını dualarla yad etmek için toplandık. 253 hafızımızın okuduğu 253 hatmin duasını binlerce vatandaşımızla birlikte gerçekleştirdik. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, ancak aynı birlik ve mücadele ruhunu da eksik etmesin." dedi.

"Bu bayrak bize emanet"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise konuşmasında, şehitlerin bıraktığı mirasın bir emanet olduğunu vurgulayarak, "Biz bu toprakları, bu devleti ve bu bayrağı bir miras değil, emanet olarak görüyoruz. Emanete sahip çıkmak inancımızın en önemli gereğidir. 15 Temmuz gecesi milletimiz bu bilinçle meydanlara çıktı ve 253 şehit, yaklaşık 2 bin 700 gazi verdi." ifadelerini kullandı.

Genç hafızlar da programa katıldı

Programa katılan 13 yaşındaki hafız Hamza Araz, yaklaşık üç ay önce hafızlığını tamamladığını belirterek, şehitler için Kur'an-ı Kerim okumaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Osmaniye'den hafızlık eğitimi için İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Efe Alaca ise üç gündür program için prova yaptıklarını ifade ederek, "15 Temmuz şehitlerini anma programında yer almaktan gurur duyuyoruz. Hafızlığımı tamamlamak üzereyim." diye konuştu.

15 Temmuz'un 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.