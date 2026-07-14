Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği tarafından 17-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında 28'incisi düzenlenecek olan Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı programı hazırlıkları tamamlandı.

Birçok farklı etkinliğin düzenleneceği 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı programı kapsamında kortej, konserler, sergi, yarışmalar, söyleşi ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Festival korteji 17 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de Gazi İlkokulu önünden başlayarak Kernek Meydanı'nda sona erecek. Çocuk etkinlikleri ise festival boyunca her gün 16.00-23.00 saatleri arasında Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival 17 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te Fuar Merkezi'nde yapılacak açılışla start alacak.

17-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı kapsamında fuar alanına ulaşım için Eski Belediye Binası önünden her gün 10.00-19.00 saatleri arasında her saat başı ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Ayrıca Çevre Yolu trambüs seferleri normal şekilde devam edecek olup, Çevre Yolu Fuar Girişi durağı ile fuar alanı arasında ücretsiz ring hizmeti sunulacaktır.