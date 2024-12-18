Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yaptı. Komisyon üyelerine kadına yönelik şiddetle mücadelede konusunda verilen mücadeleler hakkında bilgi veren Göktaş, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek uygulamalar ve araştırmalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kadın haklarının güçlendirilmesi ve refahının artırılması adına büyük bir dönüşüme imza attıklarını söyleyen Bakan Göktaş, “Bugün, Bakanlık olarak kadın alanındaki tüm çalışmalarımızı iki ana eksen etrafında yürütüyoruz. Bunların biri kadına yönelik şiddetle mücadele, diğeri ise kadının güçlendirilmesi çalışmalarıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’ dedik. Az önce de değindiğim gibi bugün küresel bir sorun olan şiddeti önlemek için geliştirdiğimiz politikalara her daim siyaset üstü bir anlayışla yaklaştık, yaklaşmaya devam ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, şiddetin tahrip edici sonuçları kadının hayatından başlayarak ailesini, sosyal çevresini ve gelecek nesilleri de içine alan bir döngüye yol açıyor. Bu anlamda kadına yönelik şiddeti ülkemizin geleceğini ilgilendiren, topyekûn mücadele etmemiz gereken hayati bir mesele olarak görüyoruz. Kadının temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden, toplum huzurunu bozan şiddet karşısında sessiz kalmadık ve asla da sessiz kalmayacağız. Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve siber şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve bu mücadelede asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan anayasa değişikliklerine değinen Bakan Göktaş, “Anayasa başta olmak üzere temel kanunlarda kadın-erkek fırsat eşitliğini gözetmeye, pozitif ayrımcılığı desteklemeye, her türlü şiddet ve ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçirdik. Kadın-erkek fırsat eşitliğini 2004 ve 2010 yıllarında Anayasa'nın 10’uncu maddesinde yapılan değişikliklerle güçlendirdik. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz. Bu güçlü Kanunumuzun etkin bir şekilde uygulanmasının en yakın takipçisiyiz. Bunun yanı sıra, 2020’den sonra kadına yönelik şiddet uygulayanlara yönelik cezaları ağırlaştıran, kapsamını genişleten düzenlemeler yaptık. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair hukuki çerçevemizi daha da güçlendirdik” diye konuştu.



“Psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını hedefliyoruz”

Türkiye genelinde kadına yönelik şiddet araştırmasının üçüncüsünü başlattıklarını belirten Göktaş, “Yakın zamanda yeni bir proje daha hayata geçireceğiz. ‘Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi’ projemiz ile şiddet uygulayanların psikolojik profillerini tespit edeceğiz. Yine TÜBİTAK iş birliğinde Türkiye’de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projeyle faillere yönelik programlar geliştireceğiz. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ülke genelindeki 149 kadın konukevimizde kadınlara psiko-sosyal destek sağlayarak karşılaştıkları sorunlara çözümler üretiyoruz”

ŞÖNİM, kadın konukevleri ve Şiddet Önleme İrtibat Noktaları hakkında da komisyon üyelerine bilgi veren Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede 81 ilimizdeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM) aracılığıyla bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı daha da güçlendirmek adına önemli bir adım daha attık. Bu yıl İstanbul ve İzmir’de iki yeni ŞÖNİM açarak toplam merkez sayımızı 84’e yükselttik. Şu anda 6 ilimizde daha yeni ŞÖNİM açılması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Ayrıca 418 Sosyal Hizmet Merkezimizde ve 309 SHM irtibat birimimizde kurulan Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ile kadınlara destek sağlıyoruz. Ülke genelindeki 149 kadın konukevimizde kadınlara psiko-sosyal destek sağlayarak karşılaştıkları sorunlara çözümler üretiyoruz. Anne-çocuk ilişkisini güçlendiren uygulamalarla hem kadınların hem de çocukların psikolojik gelişimlerini destekliyoruz. Ayrıca kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak, toplumsal ve ekonomik hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağlıyoruz. Çocukları için ücretsiz kreş hizmeti de sunuyoruz. Kadınların ve çocuklarının farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, 15 ilimizdeki 17 kadın konukevini ihtisaslaştırdık. Bu merkezlerin daha etkin hizmet verebilmesi için ihtisaslaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Yılsonuna kadar Kayseri ve İstanbul’da iki yeni ihtisaslaşmış kadın konukevini hizmete açmayı hedefliyoruz.”