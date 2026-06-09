Toplantı sonrası Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile birlikte kameraların karşısına geçen Bakan Fidan, bölgesel güvenlik ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı tehditlere ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

"Savaş Coğrafi Olarak Yayılıyor, Risk Hepimiz İçin Endişe Verici"

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz ve Baltık Denizi’ndeki yansımalarına ve sivil gemilere yönelik artan tehditlere değinen Bakan Fidan, savaşın yıkıcı etkisinin sınır tanımadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en baştan beri dile getirdiği "ateşkes" hassasiyetinin önemine dikkat çeken Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş gittikçe coğrafi olarak yayılma eğiliminde. Şu anda savaşan tarafların kullandığı silah ve mühimmatların Baltık ülkelerinde, Estonya, Litvanya ve Letonya’da artık ortaya çıktığını görüyoruz. Romanya’nın maruz kaldığını, Türk boğazlarına kadar mayınların ve insansız deniz araçlarının kayabildiğini, Gürcistan’ın aynı şekilde hedef alınabildiğini görüyoruz. Bu da savaşın yıkıcı etkisini net bir şekilde gösteriyor."

Sivil Gemilere ve Balıkçılara "Koordinasyon" Çağrısı

Geçmişte Türkiye'nin öncülük ettiği Karadeniz Tahıl Anlaşması gibi tarihi başarıları hatırlatan Fidan, mevcut durumda Karadeniz’de güvenliğin ciddi sekteye uğradığını belirtti. Muharebe alanında kontrolden çıkan dron ve füzelerin, yanlış anlaşılmalar neticesinde sivil trajedilere yol açabileceği gerçeğinin altını çizen Bakan Fidan, seyrüsefer yapacak gemilere şu uyarıda bulundu:

Yakın Takip ve İletişim: "Kolektif olarak konuyu çok yakından takip etmekteyiz ve taraflarla sürekli konuşmaktayız. Türk ve diğer sivil gemilerin hedef alınmaması kritik önemde."

Karasuları ve Koordinasyon: "Seyrüseferde bulunacak olan gerek balıkçı tekneleri olsun gerek taşımacılık gemileri, bunların ilgili kurumlarımızla koordine içerisinde karasularında seyretmesi fevkalade önem arz etmektedir."

Kökten Çözüm: "Meseleyi kökten çözmek, bütün sorunlara verilecek en büyük cevap olacak. Onun için ateşkes görüşmelerine büyük ağırlık veriyoruz."

Güney Kafkasya'da "Bölgesel Sahiplenme" Modeli

Türkiye’nin dış politika vizyonunun temelinde "bölgesel sahiplenme ve iş birliği" yattığını belirten Bakan Fidan; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında kurulan güçlü ortaklığın model bir nitelik taşıdığını vurguladı.

Aynı istikrar ve barış vizyonunu Balkanlar ve Orta Doğu’daki ortaklarıyla da yürüttüklerini ifade eden Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız, bulunduğumuz bütün stratejik havzalarda bölgesel iş birliğini, barışı tesis etmek, çatışmaları önlemek veya şiddetini düşürmek. Bunun için tabii güçlü, caydırıcı ve etkili olmak zorundasınız. Güney Kafkasya'da uzun yıllardır bölge dışı aktörlerin etkileriyle oluşan istikrarsızlığın, artık bölge aktörleri eliyle bir istikrara dönüşmesini önemsiyoruz. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan bu anlamda örnek bir iş birliği modeliyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir."